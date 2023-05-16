В Омскую область с двухдневным рабочим визитом прибыл губернатор Ставрополья Владимиров

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омскую область с двухдневным рабочим визитом прибыл губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В ходе поездки делегация из южного региона посетит промышленные и научно-производственные предприятия, объекты коммунальной, социальной и спортивной инфраструктуры.

Так, в понедельник, 15 мая, Виталий Хоценко и Владимир Владимиров посетили Омский завод инновационных технологий, «G-Drive Арену» и Аграрный научный центр.

— Много чему можно поучиться в Ставропольском крае, но есть немало того, что стоит позаимствовать у Омской области. И мы, конечно, можем поделиться очень многим. Мы договорились: встречаемся, наши команды друг с другом общаются, обмениваемся опытом. Уверен, что таких предметных поездок с целью обмена у нас будет не одна. Сейчас мы работаем со Ставропольской делегацией два дня. Владимир Владимирович привёз свою правительственную команду, депутатов, бизнес. Мы посещаем объекты, знакомимся с омским промышленным, сельскохозяйственным бизнесом, и уже есть определённые результаты, — подчеркнул Виталий Хоценко.

Итогом совместной работы управленческих команд станет подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Омской областью и Ставропольским краем.

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