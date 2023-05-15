Жители Левобережья в Омске на полдня останутся без холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Омске завтра, 16 мая, без воды на полдня останутся несколько домов в Кировском округе. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала.
Так, 16 мая с 10:00 до 24:00 в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по улице Комкова холодное водоснабжение будет отключено в домах, расположенных по следующим адресам:
- Улица Дианова 24/2, 26;
- Улица Комкова 2, 2А;
- Улица 4-я Любинская 40А.,42.
Омичей на время работ просят запастись водой.
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