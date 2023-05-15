Жители Левобережья в Омске на полдня останутся без холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске завтра, 16 мая, без воды на полдня останутся несколько домов в Кировском округе. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала.

Так, 16 мая с 10:00 до 24:00 в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по улице Комкова холодное водоснабжение будет отключено в домах, расположенных по следующим адресам:

- Улица Дианова 24/2, 26;

- Улица Комкова 2, 2А;

- Улица 4-я Любинская 40А.,42.

Омичей на время работ просят запастись водой.

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