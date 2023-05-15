В Омской области в середине недели похолодает до -4 градусов, усилится ветер

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области в середине недели ожидаются небольшое похолодание и усиление ветра. В ночные часы столбик термометра опустится до -4 градусов.

Так, во вторник, 16 мая, ночью от +3 до +8, местами до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный со скорость от 3 до 13 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 17 метров в секунду.

В среду, 17 мая, погода в Омске и области существенно не изменится. В ночные часы +1...+6, местами столбик термометра покажет до -4 градусов. Днем ожидается от +11 до +16 градусов. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

В четверг, 18 мая, ночью +1...+6, а местами до -4 градусов. Днем будет теплее — от +12 до +17 градусов. В течение суток без осадков. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью до 10 метров в секунду.

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