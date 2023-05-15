В одном из округов Омска 13 мая зафиксировали повышенное содержание оксида углерода в воздухе

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Советском округе Омска в минувшую субботу, 13 мая, содержание оксида углерода превысило предельно допустимую концентрацию в 1,4 раза. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Отмети, оксид углерода чрезвычайно опасен для организма. Он нарушает способность крови доставлять кислород к тканям, а также может повысить уровень сахара в крови.

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