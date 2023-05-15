Мэр Омск Сергей Шелест помог провести ремонт в квартире 96-летней труженицы тыла

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске по распоряжению мэра Сергей Шелеста отремонтировали потолок в квартире 96-летней труженицы тыла Раисы Кулолаевой. Ранее во время визит к пожилой омичке глава города пообещал ей оказать ей помощь.

— 1 мая побывал в гостях у труженицы тыла 96-летней Раисы Георгиевны Кулолаевой. Мы тепло пообщались и, уходя, я спросил, не требуется ли какая-то помощь. Раиса Георгиевна посетовала лишь на потолок в коридоре, от ремонта всей квартиры отказалась. Конечно, в случаях, когда человек таких преклонных лет, нужно действовать в максимально щадящем режиме. Именно такую задачу поставил перед строителями, — поделился градоначальник в своем телеграм-канале.

Сегодня, 15 мая, строители завершили все работы в квартире пенсионерки. Сергей Шелест отметил, что старушка осталась довольна результатами ремонта.

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