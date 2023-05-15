В Омске в ночь с 14 на 15 мая вандалы разгромили остановку в Кировском округе

Фото: паблик «Омск Live» во «ВКонтакте».
В Омске в ночь с 14 на 15 мая неизвестные разгромили остановочный павильон в Кировском округе. Сообщение об этом накануне появилось появилось в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте».
В мэрии информацию подтвердили и сообщили, что остановочный павильон восстановили этим утром.
— Минувшей ночью неизвестные лица разбили стекла и опрокинули конструкцию павильона. Сегодня утром остановочный павильон был оперативно отремонтирован и закреплен службами благоустройства Кировского округа, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Городские власти попросили омичей не ломать элементы городской инфраструктуры.
Напомним, ранее от рук вандалов в Омске пострадали несколько так называемых теплых остановок.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru