В Омске в ночь с 14 на 15 мая вандалы разгромили остановку в Кировском округе

Фото: паблик «Омск Live» во «ВКонтакте».

В Омске в ночь с 14 на 15 мая неизвестные разгромили остановочный павильон в Кировском округе. Сообщение об этом накануне появилось появилось в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте».

В мэрии информацию подтвердили и сообщили, что остановочный павильон восстановили этим утром.

— Минувшей ночью неизвестные лица разбили стекла и опрокинули конструкцию павильона. Сегодня утром остановочный павильон был оперативно отремонтирован и закреплен службами благоустройства Кировского округа, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Городские власти попросили омичей не ломать элементы городской инфраструктуры.

Напомним, ранее от рук вандалов в Омске пострадали несколько так называемых теплых остановок.

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