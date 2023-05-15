В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омском и Муромцевском районе Омской области с 12 мая был введен карантин по бешенству. Информация о том, у каких именно животных был выявлен опасный вирус, не сообщается.

Как следует из указа губернатора, опубликованного на портала правовой информации, первый очаг бешенства был выявлен на территории подсобного хозяйства на улице Трактовой в селе Низовое Муромцевского района, а второй — на улице Центральной в селе Красная Горка Омского района.

Ограничительный меры на указанных территориях будут действовать до 10 июля 2023 года. Они включают в себя запрет на лечение больных животных, ввоз и вывоз восприимчивых животных и другие.

Напомним, в Омской области с начала 2023 были зарегистрированы около 20 случаев бешенства.

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