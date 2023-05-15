Добровольцы ОНПЗ посадили в Советском парке Омска липовую аллею. Для этого волонтеры собрали 2,5 тонны макулатуры по всем подразделениям предприятия и обменяли вторсырье на крупномерные саженцы. Еще нераспутившиеся почки на маленьких липах гарантируют хорошую приживаемость. При посадке учли все рекомендации агрономов и климатические особенности Сибири. Сотрудники ОНПЗ установили опоры у каждого деревца и обеспечили обильный полив. Дольше присматривать за новой аллеей будут специалисты по озеленению Советского парка.

- Коллектив предприятия активно включен в экологические проекты: сотрудники собирают вторсырье, выходят на субботники, высаживают деревья и разбивают клумбы. Надеемся, уже через несколько лет наша липовая аллея станет уютным зеленым уголком для омичей. Акцией в Советском парке мы открываем новый сезон экологических мероприятий этого года. Наши волонтеры продолжат озеленение города и уборку общественных территорий, — сказал гендиректор ОНПЗ Олег Белявский.

Предприятие ежегодно проводит высадки деревьев в ходе своей природоохранной деятельности. В прошлом году волонтеры Омского посадили целую березовую рощу в Советском округе. А в центре города в процессе благоустройства построенного скейт-парка появились 250 кустарников барбариса и 15 лип.

Министр природных ресурсов региона Илья Лобов считает экологические проекты предприятия своевременными. В городе активно обсуждаются вопросы озеленения, омичи хотят больше зеленых общественных пространств.

- Экологические проекты ОНПЗ регулярны. Озеленения в черте города не может быть мало, горожане хотят больше зеленых общественных пространств. Отрадно, что крупнейшее промышленное предприятие ведет системную работу в этом направлении. Ежегодно видим деревья и кустарники, появившиеся в регионе благодаря экологической деятельности Омского НПЗ, — подчеркнул Илья Лобов.

Акция по озеленению прошла в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».