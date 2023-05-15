Мэр Сергей Шелест рассказал, как идут работы по обустройству омского муниципального питомника

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сегодня, 15 мая, мэр Омск Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о предстоящих работах в муниципальном питомнике.

— В прошлом году закрыли вопрос с водопроводом, сейчас специалисты завершают монтаж системы дождевания, в планах — провести по части территории питомника трубы для капельного полива саженцев, — сообщил градоначальник.

Рабочие сектора крупномерных посадок омского УДХБ планируют до конца мая подвести точки подключения ко всем участкам питомника.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сейчас 2,5 гектара в питомнике занимают саженцы ясеня, маньчжурского ореха, деревьев хвойных пород, рябины и вяза и шаровидной ивы. Кроме того, городские агрономы выращивают еще несколько видов кустарников и живой изгороди.

Примечательно, 100% кустарников, высаженных на территории Омска этой весной, были выращены в муниципальном питомнике.

По словам Сергея Шелеста, стационарная система полива позволит освоить дополнительные территории для саженцев, а освободившуюся спецтехнику, ранее использовавшуюся для этих целей, направить на службу в городские парки и скверы.

Напомним, в этом году к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Омске высадили 47 тысяч цветов, выращенных специалистами муниципальной теплицы.