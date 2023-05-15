В Международный День семьи в Омской области проходят тематические мероприятия

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области

Тематические мероприятия проходят в Международный День семьи в Омской области. Сообщает региональное минтруда.

Праздник отмечается 15 мая. На территории региона запланировано проведение более 130 мероприятий — это концертные и развлекательные программы, фотомарафоны, выставки и многое другое. Так, в комплексных центрах Омска проходит день семейных консультаций. А в Нижнеомском для детей из многодетных и неполных семей пройдёт мастер-класс «Печенье для моей семьи».

В Большереченском доме культуры открылась «Ярмарка семейных ремёсел». В Нововаршавском и Тарском районах с праздником поздравят семейные пары, которые состоят на социальном обслуживании.