Прокуратура обратилась в суд из-за обветшалого водопровода в Омской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Денег хватало только чтобы подлатать, а вот теперь местной администрации поселка Москаленский Марьяновского района придется искать средства на ремонт водопроводных сетей.

Прокуратура обратилась в суд из-за неустойчивого водоснабжения местных жителей. За последние три года трубы прорывала примерно раз 60. Каждый раз ресурсники отключали воду для ремонта, но всё тщетно. Водопровод имеет 90% износ.

– В связи с неоднократными повреждениями специалистами проводись работы по ремонту аварийных участков данных водопроводов, что влекло за собой приостановление подачи коммунальных ресурсов гражданам, – отметили в ведомстве.

Сейчас прокуратура направила в суд иск, чтобы Фемида обязала местную администрацию провести замену трубопровода.

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