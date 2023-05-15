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НовостиОбщество15 мая 2023 4:30

Суд отверг апелляцию омской прокуратуры по законности отсрочки от мобилизации для 12 организаций

Фемида не нашла оснований для отмены судебного акта
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Областной суд подтвердил законность решения по административному иску к призывной комиссии. По мнению Фемиды, оснований для отмены судебного акта по требованию прокуратуры нет.

- Оспариваемым актом призывной комиссии предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации работникам 12 организаций в г. Омске. Административный истец полагал, что предоставление отсрочки не соответствует положениям действующего законодательства, поскольку организации не принимали участие в гособоронзаказе, - сообщили в пресс-службе суда.

Дело было еще раз пересмотрено, но оснований судебная коллегия не нашла. Поэтому в удовлетворении апелляционного представления отказано.

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