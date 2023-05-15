Дорогу в Чкаловском посёлке Омска затопило после дождя

Фото: «Голос Омска» во «Вконтакте»

После дождя затопило дорогу в Чкаловском посёлке Омска. Жалоба появилась в группе «Голос Омска» во «Вконтакте».

- И так каждый год! Вот как по пешеходному можно там ходить? На остановке стоять вообще невозможно, нужно подальше отходить. Чкаловск! Плывём, - сообщает автор видео.

На кадрах видно, как часть Космического проспекта в районе остановки общественного транспорта «Рынок» утопает в воде. Предположительно, виновником потопа стал ночной дождь, который прошел 13 мая.

Сложнее всех пешеходам: автомобили окатывают прохожих водой из луж, а пересечение дороги по пешеходному переходу превратилось в целый квест.

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