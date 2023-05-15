Ученые России и Беларуси обсудят в Омске вопрос сохранения культурного наследия Сибири

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вопрос сохранения культурного наследия Сибири обсудят в Омске ученые России и Беларуси. Мероприятие запланировано на 17 и 18 мая.
Конференц-площадкой станут областная научная библиотека имени А.С. Пушкина и историко-культурный комплекс Омская крепость.
В научной сессии примут участие омские краеведы, а также представители Сибири и Урала, а также Москвы, Краснодара и Беларуси.
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