Музей имени Врубеля стал самым посещаемым туристами местом в Омске

Фото: официальный сайт омского музея.

Самым посещаемым туристами местом в Омске стал музей имени Врубеля. Рейтинг составлен изданием The Art Newspaper Russia.

Омское культурное учреждение заняло 49 место по стране среди других музеев. Результатом стали 182 495 посетителей за 2022 год — на 9% больше, чем в доковидном 2019 году.

Отметим, что в ТОП-3 вошли государственный музей-заповедник «Петергоф» с 4,8 млн гостей. На второй позиции расположился Казанский Кремль, 3,7 млн посетителей и замкнул тройку лидеров музей-заповедник в Царском Селе - 2,9 млн человек.

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