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НовостиОбщество15 мая 2023 1:38

Омичи пожаловались на отвалившуюся лепнину с фасада Гостиницы Россия на улице Ленина

Прохожих предупреждают об опасности очередного обрушения
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: «Омск Live» во «ВКонтакте».

Фото: «Омск Live» во «ВКонтакте».

С фасада Гостиницы Россия на улице Ленина отваливается лепнина. Об этом сообщили читатели группы «Омск Live» во «ВКонтакте».

- Отваливается довольно крупными кусками. Может быть опасно, - уточняет автор.

Действительно, на фасаде трехэтажного здания видны все изъяны на окнами под козырьком крыши. Правда, когда появились разрушения неизвестно.

Между тем, открылась коммерческая организация в мае 2022 года. Предварительно владелец выполнил ремонт памятника архитектуры 1905 года.

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