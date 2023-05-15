Цены на вторичные квартиры в Омске выросли на 3,7%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске на 3,7% выросли цены на вторичные квартиры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Этажи».

- В целом в большинстве крупных городов отмечается положительная динамика цен на вторичное жилье, в малых еще сохраняется тренд на коррекцию, - уточнил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Оказалось, больше всего выросла недвижимость в Омске. За год стоимость уже обжитых квартир увеличилась на 3,7%. В ТОП-3 также вошли Челябинск - 3,3% и Екатеринбург - 2,8%. А вот снижение отмечено в северной столице России Санкт-Петербурге, там квадратные метры подешевели на 0,1%.

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