Врио губернатора Хоценко ознакомили с проектами рекультивации полигонов ТКО в Омске

В Омске одновременно ликвидируют четыре полигона ТКО в черте города, на которые федеральный бюджет направил 6,8 миллиарда рублей. Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко побывал на этих площадках. Рекультивацией объектов занимаются компании «Баромембранная технология-сервис» и «Геосинтетика».

В Кировском округе с 50-х годов прошлого века накоплено порядка 3,8 млн кубометров отходов, которыми загрязнено более 42 га. Сейчас здесь ведется формирование свалочного тела определённой геометрии, чтобы откосы не оползали - весь мусор концентрируется в плотную кучу на площади в 32 га. На сформированное тело сначала укладывается полиэфирная геосетка, на неё - выравнивающий слой песка толщиной 30 см, затем устанавливается многоцелевой противофильтрационный экран: дренажный геокомпозитный мат, следом бентонитовый мат с глиной для гидроизоляции и защит почвы от химических веществ, повторно дренажный геокомпозитный мат, сверху - 60 см суглинка и предплодородного слоя. Последний, седьмой слой - почва, на которой посеют траву и высадят зелёные насаждения. Срок завершения всех работ - сентябрь 2024 года.

Свалка в Ленинском округе - самая крупная из 4-х. Здесь накоплено 6 млн кубометров отходов, а площадь загрязнения превышает 51,5 га. Проект рекультивации здесь осуществляется по той же технологии, что и на Кировской свалке, только формируется не одно, а два свалочных тела размерами 18 га и 25 га.

Рекультивацию свалки в Советском округе должны завершить чуть раньше - к июню 2024 года.

Руководитель Омской области Виталий Хоценко ознакомился с конструктивными особенностями проекта. На полигоне устанавливается не только верхний, но и нижний экран. Выбор технологического решения продиктован близостью реки и высоким уровнем грунтовых вод.

Руководителю региона пояснил специфику проекта Сергей Путивский, руководитель ООО «Геосинтетика».

- Поднимаем весь мусор и оголяем нижний слой, чтобы изолировать грунтовые воды. Освобождённое дно выкладываем геосинтетическим изолирующим материалом. Делаем экран. Это один из немногих объектов в стране, где такая изоляция делается и сверху, и снизу. По сути саркофаг, который будет сварен из геосинтетики. Толстый полимерный лист сваривается автоматической сваркой. Получается герметичный саркофаг. Предусмотрена полная изоляция, но с системой пассивной дегазации. Образующийся углекислый газ и метан попадают в скважины с угольными фильтрами, которые будут задерживать серу и сероводород, чтобы не было запаха, - рассказал подрядчик.

В качестве подготовительного слоя до укладки геосинтетического материала используется зола вместо песка. Эта технология одновременно способствует утилизации золошлаков омской ТЭЦ.

В Центральном округе продолжается реультивация свалки на площади 30 гектаров. Сегодня на месте бесформенных гор мусора стоит усеченная трапеция высотой 5 метров, больше похожая на большое ровное поле площадью 27 га. Объект готов уже на 72%. Подрядчик обязуется сдать свою работу досрочно - к августу 2023 года.

- В Центральном округе на месте свалки совсем скоро, уже к августу, будет зеленая лужайка. Договорились с подрядчиком о высадке хвойных деревьев вокруг объекта и создании пешеходных и велодорожек, - прокомментировал итоги объезда Виталий Хоценко