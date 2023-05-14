За четыре первых месяца 2023 года дистанционные аферисты обманули омичей на четверть миллиарда рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Омская прокуратура сообщила о том, что за первые 4 месяца 2023 года дистанционные машенники обманули жителей Омска и области на четверть миллиарда рублей. В прошлом году в этот же период аферистам удалось выудить только 181 миллион рублей.

При этом ноу-хау преступников - предложение владельцам смартфонов проверить телефон на наличие вирусов. Благодаря программе, скачанной на гаджет, аферисты получают полный доступ к банковским данным держателей. Последний омич, пострадавший от скачивания данных через скайп, потреял 207 тысяч рублей со своего банковского счета.

Все так же правоохранители советуют молчать и не сообщать никакой информации в телефонных разговорах или мессенждерах, а лучше - вообще прерывать сразу такое общение.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru