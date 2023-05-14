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НовостиПроисшествия14 мая 2023 8:23

За четыре первых месяца 2023 года дистанционные аферисты обманули омичей на четверть миллиарда рублей

Всего правоохранители региона зафиксировали свыше 2000 преступлений
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Мария ЛЕНЦ

Омская прокуратура сообщила о том, что за первые 4 месяца 2023 года дистанционные машенники обманули жителей Омска и области на четверть миллиарда рублей. В прошлом году в этот же период аферистам удалось выудить только 181 миллион рублей.

При этом ноу-хау преступников - предложение владельцам смартфонов проверить телефон на наличие вирусов. Благодаря программе, скачанной на гаджет, аферисты получают полный доступ к банковским данным держателей. Последний омич, пострадавший от скачивания данных через скайп, потреял 207 тысяч рублей со своего банковского счета.

Все так же правоохранители советуют молчать и не сообщать никакой информации в телефонных разговорах или мессенждерах, а лучше - вообще прерывать сразу такое общение.

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