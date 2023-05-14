Под Омском 37-летняя водительница не справилась с управлением и опрокинула машину, в которой ехали четверо детей

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Омской области в минувшую субботу близ облцентра в 18:10 произошло дородно-транспортное происшествие, в котором пострадали четверо детей.

- Предварительно установлено, что 37-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Pulsar ехала по дороге Дружино-Мельничное, в районе седьмого километра она не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП травмы получила сама женщина, а также четверо ее несовершеннолетних пассажиров: мальчики 13-ти и 6-ти лет и две девочки 4-х и 2-х лет, - рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

И дети и водительница были госпитализированы. Процессуальное решение будет вынесено по итогам проверки происшествия.

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