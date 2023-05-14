Омич в другом городе по чужому паспорту взял кредит на 800 тысяч рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Омской области приехал в Челябинск и взял кредит 800 тысяч рублей на жителя этого города. Подлог вскрылся не сразу - а только когда челябинцу начали поступать звонки о просрочке. Узнав о «своих» долгах, мужчина обратился в полицию - так удалось узнать правду. - Сотрудниками полиции установлено, что мужчина оформил в отделении банка на территории Тракторозаводского района Челябинска кредит на сумму более 800 тысяч рублей, предъявив поддельный паспорт со своей фотографией и персональными данными другого человека, проживающего в Челябинске, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Челябинские полицейские установили личность преступника. Им оказался44-летний житель Омской области, который был ранее судим за мошенничество. Афериста поймали в Екатеринбурге при посадке на поезд в Пензу. На омича завели уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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