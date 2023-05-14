В Омске выделенные автобусные полосы оборудуют камерами видеофиксации

Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Омского городского Совета пришли к выводу, что на дорожных полосах, выделенных для движения автобусов, необходимо установить камеры для видеофиксации нарушений. При этом избранники народа лпанируют наладить работу системы так, чтобы штрафы нарушителям приходили автоматически.

- Нужно наладить систему, чтобы камеры контролировали транспортные средства, которых не будет в реестре, и водители этих машин привлекались к административной ответственности в случае нарушений. Я думаю, мы создадим до конца этого года реестры, и в автоматическом режиме введем видеофиксацию нарушений ПДД на выделенных полосах, - отметил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.

При этом пока остается спорным вопрос - возможно ли пользоваться выделенными полосами автовладельцам в часы пик. Департамент транспорта городской мэрии высказывается резко против такого новшества: из-за заторов пассажирский транспорт не будет укладываться в четкое расписание.

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