В начале июня в Омском районе заработает страусиная ферма

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная в Омской области страусиная ферма «Омский страус», расположенная в Усть-Заостровке Омского района, через социальные сети сообщила о своем открытии для посетителей в начале июня. Информация появилась в официальной группе фермы во ВКонтакте.

- В мае ферма не работает. Открытие фермы планируется в начале июня, - говорится в сообщении организации.

Напомним, в конце апреля, когда ферма раньше открывали двери для посетителей, свою работу она так и не начала. Точную причину временного сбоя в работе не объявили. Но многие омские СМИ написали, что популярное место отдыха находится на грани закрытия.

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