Омский «Авангард» заключил контракт с нападающим белорусской сборной Игорем Мартыновым

Фото: соцсети.

Нападающий сборной Беларуси Игорь Мартынов подписал контракт сроком на один год с омским хоккейным клубом «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба омской команды. Известно, что минское «Динамо» не стало продлять контрактное предложение, хотя 24-летний Мартынов выступал за минскую команду последние четыре сезона.

В прошедшей кампании на счету нападающего участие в 57 матчах регулярного чемпионата, 13 (5+8) очков при показателе полезности «-5». В плей-офф Мартынов отметился 2 (1+1) набранными очками в четырёх матчах, имея показатель полезности «0».

Всю свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Игорь Мартынов провел в составе минского клуба. Всего в КХЛ на его счету 153 матча и 28 (15+13) очков.

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