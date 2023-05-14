В Омске ушел из жизни первый ректор госуниверситета имени Достоевского

Фото: группа ОмГУ имени Достоевского ВКонтакте.

12 мая на 94-м году жизни скончался первый ректор Омского госуниверситета имени Достоевского Василий Пластинин.

Он родился 24 января 1930 года в селе Онинаборске Хоринского района Бурятской АССР в крестьянской семье. Вновь открывшийся госуниверситет Пластинин возглавил в 1974 году, по приглашению руководства Омской области и с согласия министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. Он руководил им до 1979 года, после чего работал в Омском высшем танковом училище и СибАДИ, возглавлял Карачаево-Черкесский педагогический институт, работал в Омском государственном институте сервиса.

Пластинин - автор более 200 научных и учебно-методических работ, 5 монографий, более 30 учебных пособий и курсов лекций по физике и спектроскопии, 7 авторских свидетельств на изобретения. Награжден государственными и ведомственными наградами, удостоен званий «Изобретатель СССР» и «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Прощание с Василием Васильевичем Пластининым состоится 15 мая в Омске. Похороны пройдут на кладбище в селе Ростовка Омского района.

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