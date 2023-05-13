13 тысяч омичей проголосовали за благоустройство аллеи Сазоновых возле ОмГТУ

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

За благоустройство аллеи Сазоновых возле ОмГТУ проголосовали 13 тысяч омичей. Об этом сообщает областное правительство.

В регионе полным ходом илет голосование за территории, которые будут обновлены в 2024 году. Продолжение реконструкции именно этой общественной территории необходимо, так как ранее здесь обновили входную группу и в 2017 году установили памятник героям Великой Отечественной, братьям Александру и Владимиру Сазоновым.

Отметим, что сейчас за благоустройство объекта активно голосуют как преподаватели и студенты ближайшего вуза. Им помогают добровольцы волонтёрского центра ОмГТУ.

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