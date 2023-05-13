Анатолий Скоробогатько лишился поста начальника омского управления Госстройнадзора

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поста начальника омского управления Госстройнадзора лишился Анатолий Скоробогатько. Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на портал правовой информации.

Поводом таких заключений стала публикация приказа об изменении составы нескольких комиссий при ведомстве. Так, Скоробогатько исключили из комиссии по противодействию коррупции. На его место назначили замначальника Елену Анциферову. Аналогичная ситуация произошла и с составом конкурсной комиссии. Его фамилия также исчезла из раздела «Руководитель».

Напомним, что в ноябре 2022 года на рабочем месте чиновника прошли обыски. Связывают это все с делом о превышении должностных полномочий. Сам же Скоробогатько тогда находился в командировке на Донбассе.

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