Новая линия освещения появится на улице Воровского в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице Воровского в Омске появится новая линия освещения. Об этом накануне заявил мэр Сергей Шелест, который находился непосредственно на месте событий.

Подрядчик продемонстрировал градоначальнику, что работы по монтажу опор уже ведутся. В ближайшее время на участке дороги появятся больше 100 фонарей.

Заживут цивильно жители микрорайона Порт-Артур уже после 30 июня. Согласно договора, именно эта дата намечена скоком окончания работ на участке.

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