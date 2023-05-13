Новая линия освещения появится на улице Воровского в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ
На улице Воровского в Омске появится новая линия освещения. Об этом накануне заявил мэр Сергей Шелест, который находился непосредственно на месте событий.
Подрядчик продемонстрировал градоначальнику, что работы по монтажу опор уже ведутся. В ближайшее время на участке дороги появятся больше 100 фонарей.
Заживут цивильно жители микрорайона Порт-Артур уже после 30 июня. Согласно договора, именно эта дата намечена скоком окончания работ на участке.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru