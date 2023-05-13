В Омске откроется мобильный пункт приема контрактников

Фото: Александр КОЦ

Мобильный пункт приема контрактников откроется в Омске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

- По вопросам поступления на военную службу по контракту можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства, а также в пункт отбора, который располагается по адресу улица 3-я Островская, дом 3а. Также можно позвонить на горячую линию по телефону 122, - напомнил градоначальник.

При этом, передвижная палатка будет работать все выходные с 10.00 до 18.00 по адресам: в субботу на улице 70 лет Октября, 25, к. 2 и в воскресенье на проспекте Мира, 19.

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