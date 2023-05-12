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НовостиОбщество12 мая 2023 13:13

В июне «ЮВТ Аэро» запустит прямой рейс из Омска в Томск

Улететь из Омска в Томск можно будет по вторникам и четвергам
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба «ЮВТ Аэро».

Фото: пресс-служба «ЮВТ Аэро».

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 1 июня запускает прямые рейсы из Омска в Томск. Улететь в Сибирские Афины омичи смогут по вторникам и четвергам. Соответствующие изменения были внесены в сезонное расписание Омского аэропорта. На сайте перевозчика информация о запуске прямых рейсов пока отсутствует.

Отметим, прямых рейсов между Омск и Томском ранее не было. Добраться до Томска ранее можно было только на поезде.

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