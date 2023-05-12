Пенсионерка из Омска выиграла 2 млн рублей в лотерею и подарил билет внуку, проживающему в Сочи

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Омской области, выигравшая 2 миллиона рублей в лотереи, подарил свой счастливый билет внуку из Сочи. Об этом сообщает пресс-служба организатора лотереи «Столото».

— Несмотря на разницу во времени в Омске и Сочи, бабушка позвонила и сказала, что выиграла для меня 2 миллиона рублей. Мы всей семьей были вместе и разговаривали с ней по громкой связи. Никто, кроме бабушки, никогда не участвовал в лотереях, поэтому мы не поверили и подумали, что она ошиблась. Осознание пришло, когда слетали за билетом в Омск и самостоятельно его проверили. С того дня все начали покупать билеты, следую примеру бабушки, — поделился внук омской пенсионерки.

Большую часть выигрыша парень планирует потратить на покупку автомобиля. Оставшиеся деньги отдаст близким и купит подарок бабушке.

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