Виталий Хоценко во время поездки в Любино посетил омскую семью участника СВО

Фото: правительство Омской области

12 мая глава Омской области Виталий Хоценко находится в Любинском районе. Руководитель в рамках деловых встреч нашел время и для личного. Он заехал в гости к семье участника СВО.

Наталья Чантиева и двое детишек совсем недавно проводили папу на Донбасс. Он приезжал домой в отпуск. Больше всего Виталия Хоценко интересовал вопрос, нуждается ли семейство в помощи.

Женщина поблагодарила за внимание к быту обычной семьи из Любино-Малороссы, где и проживает семья Чантиевых. Дети сейчас ходят в школу, а с хозяйством женщине удается справляться самостоятельно. Иногда только переживает о муже Руслане.

— Буквально пять дней сам был в наших частях в ЛНР, в том числе в ремроте. Настроение у них хорошее, продукты есть. Мы им привезли запчасти, технику, какая нужна была, и то, что ребята заказывали. Могу сказать, что бойцы все настроены на победу. Я сам практически год отработал председателем правительства Донецкой Народной Республики, знаю, какая там жизнь, могу сказать, что люди, которые там живут, истинные патриоты и 9 лет жили мечтой войти в состав Российской Федерации, — рассказал Виталий Хоценко.

К слову, местную школу в Любино-Малороссы глава региона тоже посетил. Совсем скоро здесь будет отремонтирован спортзал в рамках нацпроекта «Образование». Учреждение также курирует «Газпром», который помог отремонтировать спортивную площадку.

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