Количество контрактников от Омской области увеличилось в разы

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Желающих вступить в ряды Российской армии от Омской области становится всё больше. Об этом заявляет начальник регионального пункта отбора на военную службу по контракту Иван Дубинин.

Тенденцию связывают с упрощенной системой оформления документов при заключении контракта с Минобороны РФ. Сейчас после положительного решения военно-врачебной комиссии сразу в пункте отбора подписывают необходимые документы и направляют бойца по месту дислокации воинской части.

Тем не менее, отбор всё равно жесткий. Принимают желающих в возрастной категории от 18 до 60 лет. Иногда до 65, если человек имеет узконаправленную подготовку. Ведь в армии нужны любые спецы.

- Нужны специалисты разного профиля, которые могут быть полезны для работы на вошедших в состав нашей страны новых территориях, при охране западных границ. И сделать это нужно очень быстро, - отметил Дубинин.

Ценным дополнением к патриотическому настроению являются и зарплаты контрактников. Им обещают от 30 до 45 тысяч рублей в месяц, а также 195 тысяч рублей выплачивается единовременно. Также есть возможность получить жилье от Минобороны и разную соцподдержку.

К слову, контрактниками в Омске занимается военный комиссариат, расположенный на улице 3-я Островская, 3а. Еще работает телефон горячей линии «112».

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