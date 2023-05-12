При поддержке Омского НПЗ прошел студенческий кейс-чемпионат по нефтепереработке

На ежегодном конкурсном мероприятии студенты состязаются в решении реальных производственных кейсов. Для организаторов – Омского НПЗ – важно развитие навыков командной работы и профессиональный рост будущих специалистов. Ребята с разных специальностей политеха объединились в команды и разработали отдельные детали и узлы производственных установок ОНПЗ.

- Образовательные проекты Омского НПЗ, в которых ежегодно принимают участие наши студенты, способствуют не только формированию их профессиональных компетенций, но и развитию мягких навыков. Ребята учатся планировать и распределять ресурсы, работать в команде, точно формулировать задачи с учетом ситуации, приближенной к реальному производственному процессу, - полагает ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский.

Маевский считает, что такой опыт бесценен для студентов и поможет молодым специалистам быстрее включиться в работу. Кейс-чемпионат включал в себя брейн-ринг по основам нефтепереработки, теоретическое индивидуальное тестирование и командная работа.

В рабочие группы объединились будущие специалисты по автоматизации, химики-технологи, специалисты по экономике, технологическим машинам и теплоэнергетике. Команды попробовали решить вопрос технологического суверенитета Омского НПЗ, а эксперты предприятия оценили возможность применения решений.

- Кейс-чемпионат помогает нашим будущим коллегам погрузиться в актуальные вопросы сферы нефтепереработки. На ОНПЗ студенты базовой кафедры «Газпром нефти» стажируются на производственных установках, получая навыки практической работы. А чемпионат дает возможность студентам разных специальностей общаться с экспертами Омского НПЗ и создавать конкретные технические решения. Предприятие открыто для идей будущих специалистов, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Кейс-чемпионат является частью профориентационной программы предприятия «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая помогает готовить высококвалифицированные кадры для омской промышленности.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru