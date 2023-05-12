Камеры видеонаблюдения установят в отремонтированных дворах Омска

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В отремонтированных дворах Омска установят камеры видеонаблюдения. Вопрос обсуждали накануне на заседании комитета в омском Горсовете.
Теперь в смету по ремонту дворов будут закладываться и камеры. По мнению чиновников, это позволит избежать буйства вандалов, которые так и норовят что-нибудь испортить.
Между тем, система видеонаблюдения также будет установлена на придомовых территориях, которые были отремонтированы ранее. Все данные будут передаваться в систему «Безопасный город».
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