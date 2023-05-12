Федеральные трассы Р-254 и Р-402 расширят до четырех полос в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До четырех полос в Омской области расширят федеральные трассы Р-254 и Р-402. Об этом сообщает ФКУ «Сибуправтодор».

На участке 589–598 км трассы Р-402 «Тюмень – Омск» расширят дорогу в сторону Любинского района. А вот Р-254 «Иртыш» расширят на 781–792 км в сторону Марьяновки.

Первый объект сдадут уже к осени. А вот реконструкция второго займет несколько строительных сезонов.

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