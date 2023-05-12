Дорогу в Омской области перекроют на сутки из-за ремонтных работ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Из-за ремонтных работ на сутки перекроют дорогу в Омской области. Об этом сообщает официальный паблик администрации города Тары во «Вконтакте».
- 12 мая 2023 года движение транспортных средств будет ограничено. С 13 мая по 14 мая 2023 года движение транспортных средств будет перекрыто, - говорится в публикации.
Временные неудобства связаны с ремонтными работами на участке. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
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