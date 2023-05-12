10 млн рублей получили районы Омской области на оформление бесхозных сетей ЖКХ

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На оформление бесхозных сетей ЖКХ 10 млн рублей получили районы Омской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Заявки одобрены 34 муниципалитетам. На выделенные деньги они смогут приватизировать 700 объектов.

- Необходимо оперативно довести средства до органов местного самоуправления, а главам муниципальных образований – обеспечить контроль их расходования. В результате мы должны получить объекты муниципальной собственности, — отметил врио губернатора Виталий Хоценко.

Отмечается, что больше всего заявок поступили из Омска, Калачинска, Тары, Москаленского городского поселения и Большеуковского района.

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