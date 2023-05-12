В омском Горсовете предложили разработать программу по строительству тротуаров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программу по строительству тротуаров предложили разработать в омском Горсовете. Вопрос обсуждался 11 мая на комитете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

С такой инициативой выступил председатель комитета Сергей Фролов. Долгосрочный проект может носить название «Омский городской тротуар индивидуального жилищного строительства в частном секторе».

– Если при строительстве новых жилых комплексов тротуары идут в проекте, а где уже есть тротуары, мы их восстанавливаем, то частный сектор последние годы был этим обделен. Я считаю, что, если бы мы заложили цифру 250 млн рублей, приходилось бы по 50 млн рублей на каждый округ. А департамент строительства определил бы подрядчика. В Нефтяниках до сих пор есть участки с асфальтом, которому уже более 50 лет. За 5 лет по долгосрочной программе я на 100 % уверен, что можно решить проблему тротуарной сети Омска. И человек, который это сделает, войдет в историю города, – цитирует председателя РИА «ОмскИнформ».

Теперь подумать над инициативой придется чиновникам омской мэрии. Предполагается, что программа должна быть проработана в период с 2024 по 2029 годы.

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