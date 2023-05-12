В Дружино и деревни Луговая Омского района смонтируют оборудование для питьевой воды

Сейчас местные жители обеспечены лишь технической водой.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Оборудование для питьевой воды смонтируют в Дружино и деревни Луговая Омского района. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Контракты с подрядчиком уже подписаны. Согласно документам, установка необходимого оборудования должна быть завершена не позднее 30 ноября 2023 года.
Так, в деревне Луговая будет смонтирована локальная станция очистки воды за 2,98 млн рублей. Заниматься реализацией проекта будет местный предприниматель Сергей Богданов.
Еще одну станцию ему же нужно будет построить в границах разъезда Петрушенко, входящего в состав Дружинского сельского поселения. Здесь стоимость контракта составляет 3,98 млн рублей.
- Жители данных населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой гарантированного качества в гарантированном объеме, - отметил начальник управления жизнеобеспечения населения Омского района Владимир Проживной.
Закупка и установка локальных станций очистки воды входит в перечень мероприятий федерального проекта «Чистая вода».
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