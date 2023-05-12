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НовостиОбщество12 мая 2023 3:11

В Дружино и деревни Луговая Омского района смонтируют оборудование для питьевой воды

Завершить все работы подрядчик должен до 30 ноября 2023 года
Андрей ОБНОРСКИЙ
Сейчас местные жители обеспечены лишь технической водой.

Сейчас местные жители обеспечены лишь технической водой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборудование для питьевой воды смонтируют в Дружино и деревни Луговая Омского района. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Контракты с подрядчиком уже подписаны. Согласно документам, установка необходимого оборудования должна быть завершена не позднее 30 ноября 2023 года.

Так, в деревне Луговая будет смонтирована локальная станция очистки воды за 2,98 млн рублей. Заниматься реализацией проекта будет местный предприниматель Сергей Богданов.

Еще одну станцию ему же нужно будет построить в границах разъезда Петрушенко, входящего в состав Дружинского сельского поселения. Здесь стоимость контракта составляет 3,98 млн рублей.

- Жители данных населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой гарантированного качества в гарантированном объеме, - отметил начальник управления жизнеобеспечения населения Омского района Владимир Проживной.

Закупка и установка локальных станций очистки воды входит в перечень мероприятий федерального проекта «Чистая вода».

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