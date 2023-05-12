160 детей скончалось в 2022 году неестественной смертью

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неестественной смертью в 2022 году скончалось 160 детей. Об этом говорится в докладе регионального минздрава.

Омичи в возрасте до 17 лет в прошлом году стали меньше умирать. процент составил 8,6. То есть, снижение отмечено ср 175 до 160.

Одними из главных причин были: отравление дымом и ожоги - 8 человек, утопление - 9, ДТП - 9. С высоты упали двое, а еще четверо закончили жизнь по собственной инициативе.

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