Валентин Пьянов и новосибирской «Сибири» на два года переходит в омский «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»
На два года переходит в омский «Авангард» Валентин Пьянов и новосибирской «Сибири». Об этом сообщает пресс-служба «Ястребов».
Один из главных нападающих соседей должен усилить линию атаки омской команды.
– В условиях дефицита центрфорвардов подписание Пьянова, который в прошедшем сезоне был одним из лидеров нападения «Сибири», поможет нашей команде усилить центральную линию атаки, - генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Между тем, Пьянов уже был в команде омичей. Он трижды уходил и вот возвращается в третий раз. 31-летний хоккеист в прошлом сезоне забросил 11 шайб, три из которых оказались в воротах «Авангарда».
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