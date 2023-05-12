Валентин Пьянов и новосибирской «Сибири» на два года переходит в омский «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

На два года переходит в омский «Авангард» Валентин Пьянов и новосибирской «Сибири». Об этом сообщает пресс-служба «Ястребов».

Один из главных нападающих соседей должен усилить линию атаки омской команды.

– В условиях дефицита центрфорвардов подписание Пьянова, который в прошедшем сезоне был одним из лидеров нападения «Сибири», поможет нашей команде усилить центральную линию атаки, - генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Между тем, Пьянов уже был в команде омичей. Он трижды уходил и вот возвращается в третий раз. 31-летний хоккеист в прошлом сезоне забросил 11 шайб, три из которых оказались в воротах «Авангарда».

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