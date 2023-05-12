Доходы Омской области выросли за три месяца на 34,3 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На 34,3 млрд рублей за первые три месяца 2023 года выросли доходы Омской области. Об этом 11 мая сообщил министр финансов региона Вадим Чеченко.

Сумма увеличена на 8,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Расходы

— Из общей суммы поступлений 23,5 млрд рублей — это налоговые и неналоговые доходы, прирост по ним — 4,4 млрд рублей к уровню аналогичного периода прошлого года. В основном увеличение обеспечено за счет налога на прибыль и налога на имущество организации, — пояснил глава ведомства.

Между тем, отмечен рост безвозмездных поступлений, которые связаны с федеральной поддержкой. Здесь указана цифра 10,8 млрд рублей. А вот статья расходов пошла в основном - 75% - на зарплаты бюджетников, соцвыпалты, медикаменты и поддержку местных бюджетов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru