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НовостиОбщество11 мая 2023 5:12

Омская школа №17 попала в число 500 лучших образовательных учреждений России

Других омских школ среди лауреатов конкурса не оказалось
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: 2gis.

Фото: 2gis.

Накануне в Санкт-Петербурге в рамках пятого педагогического съезда «Моя страна» прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2023». Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

В число лауреатов конкурса вошла омская средняя образовательная школа № 17. Образовательное учреждение получило медаль «500 лучших образовательных организаций страны - 2023» и диплом.

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