Глава Омской области Хоценко посетил стройплощадку новых микрорайонов в поселке Амурский-2

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил стройплощадку новых микрорайонов в поселке Амурский-2. В рамках инвестиционного проекта ГК «Стройбетон» возведет там 36 многоквартирных домов в течение 10 лет. Первую очередь планируют ввести уже осень этого года.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

— Продолжаю знакомиться с потенциалом строительных и подрядных организаций на территории Омской области. Сегодня посмотрели мощности местной строительной компании «Стройбетон». Большие производственные возможности по выпуску бетона, плитки и всего, что необходимо для строительной отрасли. Заехали на площадку реализации масштабного инвестиционного проекта, по которому компании выделена земля для строительства жилых комплексов. У инвестора есть обязательство 5% всех квартир передать государству для обеспечения жильём детей-сирот, расселения граждан из аварийного фонда и восстановления прав обманутых дольщиков, — подвел итоги рабочей поездки Виталий Хоценко.

Напомним, в этом году в ранее построенных районах ГК «Стройбетон» завершит строительство детсада на 140 мест. Всего в рамках инвестиционного проекта застройщик возведет три детских сада на 310 мест каждый, школу с бассейном на 2500 мест, а также шесть автодорог.

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