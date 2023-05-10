В Омске на 24-й Северной второй раз горела гостиница

Фото: стоп-кадр видео от «Инцидент Омск».

Минувшей ночью в центре Омска случился пожар в гостинице по улице 23-я Северная. В сообществе «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте» ночью 10 мая 2023 года разместили кадры пожара, охватившего здание.

- Объект оборудован пожарной сигнализацией, которая сработала. На момент прибытия 1-го подразделения: горела кровля здания. В результате пожара повреждена кровля здания на площади 25 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. На месте происшествия от МЧС России работали 26 человек личного состава, было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. А также добавили, что с огнем спасатели справились меньше, чем за полчаса.

Эта гостиница, как подметили омичи, горит не впервые. В июне 2020 года в здании случился масштабный пожар. В тот период гостиница и кафе в этом же здании были закрыты на ремонт, пламя распространилось по всей площади, в результате чего пожару присваивали повышенную категорию.

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