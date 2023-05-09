В ДТП на окраине Омска пострадали три ребенка

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На окраине Омска, во вторник днем, 9 мая, произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали три ребенка.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Киа Рио» женщина 1995 г.р., двигаясь по улице Донецкой в направлении поселка Степной не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем «Киа» под управлением женщины 1984 г.р., — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП помощь медиков понадобилась двум несовершеннолетним пассажирам «Киа Рио» — 3-летнему и 6-летнему мальчикам, а также 9-летней девочке, находившейся в салоне «Киа». Их доставили в больницу.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ход проверки.

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