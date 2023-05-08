Школа на Космическом проспекте в Омске оценивается в 40% готовности

Фото: Фото: телеграм-канал Ивана Кротта

В 40% готовности оценивается школа на Космическом проспекте. Об этом 8 мая сообщил зампред правительства Омской области Иван Кротт.

– На сегодняшний день подрядная организация смонтировала железобетонные конструкции центральной входной зоны, актового зала и двух спортивных залов. Все они расположены в блоке Б, – уточнил чиновник.

К слову, образовательное учреждение на 1 122 места будет состоять из трех блоков. Сейчас продолжаются работы в блоке А. Там строители завершают кирпичную кладку внутренних перегородок помещений и уже приступили к устройству полов первого этажа.

В блоке В монтируют окна, делают монолитное перекрытие второго этажа и кирпичную кладку стен третьего этажа.