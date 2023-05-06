Омский мэр Сергей Шелест принял участие в высадке 50 деревьев у кадетского корпуса

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сегодня, 6 мая, мэр Сергей Шелест вместе с сотрудниками городской администрации и областного правительства высадил 50 саженцев яблони, липы и ели неподалёку от кадетского корпуса.

— Всего за весенний период будет высажено 2,5 тысячи деревьев и 500 кустарников, осенью пройдёт ещё один массовый этап озеленения города. Планку в 10 тысяч деревьев планируем превысить, как и в 2022 году, — поделился в своем телеграм-канале градоначальник.

Напомним, на прошлых выходных Сергей Шелест принял участие в высадке краснолистных кленов в рамках проекта «Аллея олимпийских чемпионов».

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