В минздраве рассказали, как будут работать омские поликлиники на майских праздниках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве Омской области рассказали, как будут работать взрослые и детские поликлиники в праздничные выходные — с 6 по 9 мая.

Так, в праздники дежурные врачи будут принимать пациентов с 9:00 до 14:00. Кабинеты (отделения) неотложной помощи в детских поликлиниках будут работать с 9:00 до 18:00.

В выходные дни можно будет также вызвать терапевтов или педиатров на дом. Медучреждения будут принимать вызовы с 9:00 до 14:00. Непосредственно выезд на медиков на дом будет осуществляться с 9:00 до 15:30.

Отметим, травмпункты и скорая помощь продолжат работать в обычном режиме.

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